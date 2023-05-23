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В Белгородской области отменен режим контртеррористической операции

Семён Гудошников
Сегодня в 17:46

Режим контртеррористической операции, введенный накануне в Белгородской области, отменен. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Режим контртеррористической операции вводили в регионе из‑за проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы. Днем 23 мая Минобороны отчиталось, что российские военные заблокировали и разгромили диверсантов. По сообщениям ведомства, противник потерял 70 человек, четыре БМП и пять пикапов.

Ответственность за вылазку в Белгородскую область взяли на себя легион «Свобода России»* и Русский добровольческий корпус, участвующие в боевых действиях на стороне Украины. Следственный комитет после нападения диверсантов возбудил шесть уголовных дел.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в Белгородской области «вызывает глубокую обеспокоенность». Он назвал диверсантов «украинскими боевиками», среди которых много этнических русских. Официальные лица Украины говорили, что в атаке участвовали исключительно «российские добровольцы».

* Легион «Свобода России» признан в России террористической организацией и запрещен.

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Дмитрий ПесковВячеслав Гладков
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