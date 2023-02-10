Разработчикам игры «Смута» выделят дополнительный многомиллионный грант

«Смута» — это игра в жанре action RPG. В ее основу лег исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», впервые опубликованный в 1829 году. Среди героев — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Лжедмитрий II, польский король Сигизмунд III, царь Михаил Федорович Романов. По словам разработчиков, в своей работе они ориентируются на франшизы Assassin’s Creed и «Ведьмак».