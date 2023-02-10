Разработчикам игры «Смута» выделят дополнительный многомиллионный грант

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделит дополнительные средства на разработку игры «Смута» — о событиях одноименного времени в России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора ИРИ Алексея Гореславского.
Точная сумма инвестиций неизвестна. Но Гореславский уточнил, что она сопоставима с прошлым траншем в размере 260 млн рублей. Из этого следует, что новосибирская студия Cyberia Nova за два года разработки получит около полумиллиарда рублей.
По словам гендиректора ИРИ, студия отчиталась об использовании первого транша, который был выделен в 2022 году, и показала демоверсию игры. Новый контракт с разработчиками будет подписан до 1 марта.
Гореславский подчеркнул, что в случае популярности «Смуты» ИРИ продолжит финансово поддерживать проект и после релиза. По его мнению, впоследствии было бы логично расширять вселенную игры — например, с помощью мобильной версии или серии образовательных мультфильмов.
«Смута» — это игра в жанре action RPG. В ее основу лег исторический роман Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году», впервые опубликованный в 1829 году. Среди героев — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, Лжедмитрий II, польский король Сигизмунд III, царь Михаил Федорович Романов. По словам разработчиков, в своей работе они ориентируются на франшизы Assassin’s Creed и «Ведьмак».