Власти выделили 90 млн рублей на игру про ЧВК для «создания позитивного образа российских военных»

Институт развития интернета (ИРИ) выделил компании Lipsar Studio грант в размере 90 млн рублей. Деньги пойдут на разработку тактической игры «Спарта» про наемников одноименной ЧВК, выяснил «Коммерсант».

Проект заинтересовал ИРИ, поскольку он сможет «создать позитивный образ российских военных», уточнил собеседник издания. «Спарта», бюджет которой оценивается в 200 млн рублей, расскажет о бойцах российской ЧВК, воюющих в вымышленной африканской стране.

В общественной организации подтвердили, что поддержат игру, поскольку она отвечает «текущим реалиям». «Игры про наемников не наше изобретение, вспомним хотя бы трилогию Soldier of Fortune и серию Jagged Alliance [от американских разработчиков]», — пояснили в институте.

Вместе с тем в ИРИ заявили, что не занимаются популяризацией ЧВК и идеологии наемничества: «там не будет никакой атрибутики и привязки к реальности, это игра о храбрых парнях из России, которые борются со злом в данном случае в африканской стране».

В Lipsar Studio тоже заверили, что в «Спарте» не будет «упоминаний реально существующих российских частных военных компаний, в том числе ЧВК „Вагнер“». «Но несколько наших сценаристов, которые работают над игрой, участвовали в военных действиях в Сирии», — отметили там.

Студия собирается разработать игру на движке американской Unity, а продавать на российских и зарубежных площадках. «Если Steam или Epic Games Store ограничат продажу по политическим мотивам, будем искать альтернативные каналы», — заявили в Lipsar.

Всего институт выделил деньги на 14 проектов по разработке видеоигр в рамках конкурса на создание национального контента. Среди них приключенческая игра «Поезда» с бюджетом 180 млн рублей и стратегия в реальном времени «Денис Давыдов» про партизан войны 1812 года, бюджет которой составит около 50 млн.