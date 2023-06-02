Минюст признал американскую структуру ФБК* нежелательной организацией

В марте 2023-го Мария Певчих** сменила Леонида Волкова** на должности председателя совета директоров ФБК. Волков объявил, что берет паузу в публичной общественно-политической деятельности на фоне скандала — выяснилось, что он просил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля снять санкции с Михаила Фридмана и других руководителей «Альфа-Групп». Руководство ФБК заявило, что было не в курсе этой инициативы Волкова.