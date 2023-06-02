Минюст признал американскую структуру ФБК* нежелательной организацией

Минюст внес Anti-Corruption Foundation International, Inc.** — американскую структуру Фонда борьбы с коррупцией* — в список организаций, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом сообщает РБК.
В июне 2022 года основатель ФБК Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии, объявил, что организация продолжит работу на международном уровне. Образованная структура была зарегистрирована в США и получила название Anti-Corruption Foundation Inc.
В наблюдательный совет международной организации вошли депутат Европарламента и бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, журналистка и лауреатка Пулитцеровской премии Энн Аппельбаум, философ Френсис Фукуяма и жена Алексея Навального Юлия.
По словам Навального, первым вкладом в финансирование организации стали 50 тыс. евро от премии Сахарова, присужденной ему Европарламентом. В декабре 2022 года Минюст внес Anti-Corruption Foundation Inc. в список иностранных агентов.
В марте 2023-го Мария Певчих** сменила Леонида Волкова** на должности председателя совета директоров ФБК. Волков объявил, что берет паузу в публичной общественно-политической деятельности на фоне скандала — выяснилось, что он просил главу европейской дипломатии Жозепа Борреля снять санкции с Михаила Фридмана и других руководителей «Альфа-Групп». Руководство ФБК заявило, что было не в курсе этой инициативы Волкова.
* Фонд борьбы с коррупцией признан в России экстремистской организацией, иноагентом и запрещен.
** Мария Певчих, Леонид Волков и Anti-Corruption Foundation International, Inc. внесены Минюстом в список иностранных агентов.