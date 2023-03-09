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Леонид Волков* ушел с поста главы фонда ФБК** — из‑за письма с просьбой снять санкции с Фридмана

Семён Гудошников
Сегодня в 15:44

Леонид Волков* заявил в своем телеграм-канале, что возьмет паузу в публичной деятельности в качестве председателя фонда ACF International (международный проект Фонда борьбы с коррупцией**). Такое решение он принял из‑за своего письма европейским политикам с требованием снять санкции с бизнесменов из «Альфа-Групп».

Он назвал это письмо политической ошибкой, отметив, что на момент его написания думал, что оно сможет запустить цепную реакцию осуждения военной операции и раскол в российских элитах. Волков принес извинения коллегам по ФБК, сторонникам, Алексею Навальному и «всем, чье доверие не оправдал».

Накануне бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов* опубликовал в телеграм-канале фотографию документа, где стоит подпись Волкова. Журналист заявил, что это коллективное письмо в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля с просьбой снять санкции с руководителей «Альфа-Групп». Документ датируется 7 февраля 2023 года.

Волков заявил, что не подписывал это письмо, а его подпись «туда вфотошоплена». Однако затем он опубликовал другое письмо, датируемое 14 октября 2022 года и адресованное Боррелю. В нем российский оппозиционер просит снять санкции с руководителей «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Свою подпись под документом, выложенным Венедиктовым, Волков продолжает отрицать.

* Леонид Волков и Алексей Венедиктов внесены Минюстом в списки иностранных агентов.

** ФБК признан в России экстремистской организацией и иноагентом, запрещен в стране, а затем ликвидирован.

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Альфа-ГруппЕврокомиссия
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Михаил ФридманАлексей НавальныйАлексей ВенедиктовГерман ХанЛеонид ВолковПетр АвенАлексей Кузьмичев
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