Волков заявил, что не подписывал это письмо, а его подпись «туда вфотошоплена». Однако затем он опубликовал другое письмо, датируемое 14 октября 2022 года и адресованное Боррелю. В нем российский оппозиционер просит снять санкции с руководителей «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.