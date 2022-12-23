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Минюст признал иноагентами «Роскомсвободу» и «Феминистское Антивоенное Сопротивление»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:30

Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов. В него попали сразу шесть организаций и физических лиц, следует с сайта ведомства.

В списке иноагентов появились:

  • «Роскомсвобода»
  • «Феминистское антивоенное сопротивление»
  • «Спортивное ЛГБТ-сообщество»
  • Anti-Corruption Foundation
  • журналист Глеб Пьяных
  • журналистка Анастасия Жвик
  • правозащитница Светлана Ганнушкина

К моменту написания заметки в список иноагентов внесено 515 физических и юридических лиц.

На прошлой неделе иноагентами признали главреда Wonderzine Юлию Таратуту и политика Наталью Грязневич, а также организации «Экологическая вахта Сахалина», «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и «Ирида».

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Глеб ПьяныхСветлана ГаннушкинаЮлия Таратута
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