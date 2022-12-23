Минюст признал иноагентами «Роскомсвободу» и «Феминистское Антивоенное Сопротивление»

Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов. В него попали сразу шесть организаций и физических лиц, следует с сайта ведомства.
В списке иноагентов появились:
- «Роскомсвобода»
- «Феминистское антивоенное сопротивление»
- «Спортивное ЛГБТ-сообщество»
- Anti-Corruption Foundation
- журналист Глеб Пьяных
- журналистка Анастасия Жвик
- правозащитница Светлана Ганнушкина
К моменту написания заметки в список иноагентов внесено 515 физических и юридических лиц.
На прошлой неделе иноагентами признали главреда Wonderzine Юлию Таратуту и политика Наталью Грязневич, а также организации «Экологическая вахта Сахалина», «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания» и «Ирида».