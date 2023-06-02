Вице-спикер Госдумы предложил отменить «домашку». Об этом его попросил сын-школьник

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков предложил разработать закон, который отменит для школьников домашние задания. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.
«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит „домашку“. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», — сказал Даванков.
Он пояснил, что отказ от «домашки» соответствует мировому опыту, а разгрузка детей и учителей пойдет на пользу всем. По мнению депутата, школьников нужно учить работе с технологиями будущего.
«В Москве нужно кратно увеличить число кружков по робототехнике, 3D-моделированию, нейросетям и программированию. Они должны быть в шаговой доступности и, конечно, бесплатными», — заявил он.