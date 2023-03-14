«Новые люди» предложили запретить штрафовать граждан за лайки в соцсетях

По словам депутата Антона Ткачева, во фракции считают неприемлемым штрафовать людей за эмоции. «Лайк не злостное планируемое преступление. Иногда люди ставят их даже случайно или не вчитываясь в текст поста», — сказал он.
Законопроектом предлагается внести поправки в статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации Российской армии с указанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде лайков к публикациям в соцсетях. «Российскую армию нельзя дискредитировать лайком», — добавил Ткачев.
В июне 2022 года полиция возбудила дело в отношении преподавателя истории, философии и обществознания медицинского колледжа Барнаула Алексея Аргунова. Суд назначил ему штраф в 30 тыс. рублей за лайки к антивоенным постам в «Одноклассниках».
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людиАнтон Ткачев