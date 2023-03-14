Реклама
Новости

«Новые люди» предложили запретить штрафовать граждан за лайки в соцсетях

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:30

Депутаты Госдумы от «Новых людей» подготовили законопроект, в котором предлагается запретить привлекать к административной ответственности граждан за лайки в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата Антона Ткачева, во фракции считают неприемлемым штрафовать людей за эмоции. «Лайк не злостное планируемое преступление. Иногда люди ставят их даже случайно или не вчитываясь в текст поста», — сказал он.

Законопроектом предлагается внести поправки в статьи КоАП о возбуждении ненависти и о дискредитации Российской армии с указанием, что это не распространяется на выражение эмоций в виде лайков к публикациям в соцсетях. «Российскую армию нельзя дискредитировать лайком», — добавил Ткачев.

В июне 2022 года полиция возбудила дело в отношении преподавателя истории, философии и обществознания медицинского колледжа Барнаула Алексея Аргунова. Суд назначил ему штраф в 30 тыс. рублей за лайки к антивоенным постам в «Одноклассниках».

расскажите друзьям
теги
ГосдумаОдноклассники
люди
Антон Ткачев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»