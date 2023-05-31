Mash: Земфира* получила гражданство Франции

Mash узнал о французском гражданстве Земфиры*. Телеграм-канал запостил выписку из французского реестра о регистрации компании в Коммерческом суде Парижа.
Вместе с Ренатой Литвиновой певица стала учредителем компании «Рената», пишет телеграм-канал Shot. Фирма займется проектами в сфере исполнительского искусства.
В выписке указаны персональные данные Ренаты Литвиновой и Земфиры Рамазановой. Судя по указанным данным, Литвинова по-прежнему имеет российское гражданство, хотя и продолжает жить во Франции. В новосозданной фирме ей будет принадлежать доля в 60%.
Далее расписаны данные Земфиры. В графе Nationalite у нее указано французское гражданство. В совместном предприятии ей полагаются 40%.
Земфира Рамазанова покинула Россию вскоре после начала военной операции на Украине. В феврале 2023 года Минюст признал ее иностранным агентом.
25 февраля 2022 года, на второй день российской военной операции на Украине, Земфира исполнила песню «Не стреляйте» на первом за пять лет концерте в Москве. Однако напрямую спецоперацию она тогда не осудила.
В мае Земфира выпустила песню «Мясо», в которой описала ужасы военных действий. В ней есть такие строчки: «Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь».
В марте 2023-го сообщалось об инициативе группы депутатов Госдумы, потребовавших у Генпрокуратуры отобрать у певицы российское имущество. А организация «Ветераны России» просила ведомство проверить покупателей ее мерча на предмет финансирования ВСУ.
В мае этого года Земфира обратилась в суд с требованием снять с нее статус иноагента. Также она зарегистрировала звукозаписывающую компанию «Родина».
* Земфира признана Минюстом иностранным агентом.