Реклама
Новости

Shot: депутаты потребовали лишить Земфиру* всего имущества в России

Семён Гудошников
Сегодня в 14:15

Ряд депутатов направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой лишить Земфиру* всего имущества в России. Об этом пишет Shot, не уточняя имена парламентариев.

Телеграм-канал пишет, что инициатива последовала после того, как Земфира выпустила песню «PODNHA». В композиции певица называет родину «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей», сравнивает с «улетевшей растерянной птицей».

«Мы научим тебя, сука, родину любить,/Целовать ее ботинки и подошвы./Мы научим тебя, сука, родину любить,/Настоящее, грядущее и прошлое», — поет артистка в припеве.

25 февраля 2022 года, на второй день российской военной операции на Украине, Земфира исполнила песню «Не стреляйте» на первом за пять лет концерте в Москве. Однако напрямую спецоперацию она тогда не осудила.

В мае Земфира выпустила песню «Мясо», в которой описала ужасы военных действий. В ней есть такие строчки: «Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь».

В октябре певица выступила с заявлением во время концерта на Кипре, призвав завершить спецоперацию. В феврале 2023-го Минюст признал Земфиру иноагентом, «PODNHA» — первая ее песня в этом статусе.

* Земфира внесена Минюстом в список иноагентов.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»