Shot: депутаты потребовали лишить Земфиру* всего имущества в России

Ряд депутатов направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой лишить Земфиру* всего имущества в России. Об этом пишет Shot, не уточняя имена парламентариев.
Телеграм-канал пишет, что инициатива последовала после того, как Земфира выпустила песню «PODNHA». В композиции певица называет родину «заболевшей», «поредевшей» и «онемевшей», сравнивает с «улетевшей растерянной птицей».
«Мы научим тебя, сука, родину любить,/Целовать ее ботинки и подошвы./Мы научим тебя, сука, родину любить,/Настоящее, грядущее и прошлое», — поет артистка в припеве.
25 февраля 2022 года, на второй день российской военной операции на Украине, Земфира исполнила песню «Не стреляйте» на первом за пять лет концерте в Москве. Однако напрямую спецоперацию она тогда не осудила.
В мае Земфира выпустила песню «Мясо», в которой описала ужасы военных действий. В ней есть такие строчки: «Весна в календаре, а в реальности окопы и ракеты высокоточные большой дальности. В Мариуполе полночь».
В октябре певица выступила с заявлением во время концерта на Кипре, призвав завершить спецоперацию. В феврале 2023-го Минюст признал Земфиру иноагентом, «PODNHA» — первая ее песня в этом статусе.
* Земфира внесена Минюстом в список иноагентов.