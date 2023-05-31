Гитарист Джо Троман вернулся в Fall Out Boy после перерыва из‑за выгорания

Троман объявил о своем временном уходе из группы в январе 2023 года. «Нил Янг однажды сказал, что лучше перегореть, чем угаснуть. Но я могу сказать вам однозначно, что выгорание — это ужасно. Не раскрывая всех подробностей, я должен сообщить, что мое психическое здоровье стремительно ухудшилось за последние несколько лет», — говорил он тогда.