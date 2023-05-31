Гитарист Джо Троман вернулся в Fall Out Boy после перерыва из‑за выгорания

Гитарист и один из основателей Fall Out Boy Джо Троман вернулся в группу, после того как взял перерыв, чтобы сосредоточиться на своем психическом здоровье. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
«Привет всем, я официально вернулся! Я хочу поблагодарить всех за любовь и поддержку, пока я брал перерыв, чтобы сфокусироваться на своем мозге и стать здоровым для моей семьи, моих друзей и меня самого», — заявил музыкант.
Он также выразил благодарность Бену Янгу за то, что тот заменил его на концертах, которые музыкант вынужденно пропустил.
Троман объявил о своем временном уходе из группы в январе 2023 года. «Нил Янг однажды сказал, что лучше перегореть, чем угаснуть. Но я могу сказать вам однозначно, что выгорание — это ужасно. Не раскрывая всех подробностей, я должен сообщить, что мое психическое здоровье стремительно ухудшилось за последние несколько лет», — говорил он тогда.
Заявление гитариста появилось почти одновременно с анонсом первого за 5 лет альбома Fall Out Boy «So Much (for) Stardust», релиз которого состоялся 24 марта. В его записи Троман не участвовал.