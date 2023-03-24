Альбомы Depeche Mode и Lana Del Rey, синглы Linkin Park и «Зверей»: главные релизы этой пятницы

По традиции собрали для вас главные музыкальные релизы этой пятницы. В этот раз в подборку попали первый за шесть лет альбом Depeche Mode, мечтательный сингл «Зверей» и фит Fall Out Boy с Итаном Хоуком.
Девятый полноформатный альбом Lana Del Rey получилась в любимом мрачно-меланхоличном стиле певицы. В этот раз его дополнили рефлексия о жизни и ее смысле, творцах и их бессмертном достоянии. Размышления и переживания артистки поддерживает госпел-хор.
Pitchfork отмечает, что в новых треках Lana Del Rey намеренно обращается к работам других артистов. Например, можно услышать отсылки к Tommy Genesis «Angelina», творчеству Red Hot Chili Peppers или классике серф-рока.
«Memento Mori» — это первый после смерти Энди Флетчера и первый за шесть лет альбом Depeche Mode. Пластинку из 12 треков NME называет лучшей работой группы в XXI веке.
В интервью изданию Мартин Гор рассказал, что работа над пластинкой стартовала еще в начале пандемии, а после смерти Флетчера ненадолго была приостановлена. В итоге Depeche Mode решили закончить альбом, ведь клавишник хотел бы этого.
«Он так и не услышал ничего из этого, и мне очень грустно, потому что на этом альбоме есть песни, о которых я знаю, что он сказал бы: „Это лучшее, что у нас было за последние годы“. А еще я представляю, как он сказал бы: „Неужели каждая песня должна быть о смерти?!“», — рассказывает Гор.
Fall Out Boy
So Much (For) Stardust
Свой восьмой студийный альбом американская рок-группа Fall Out Boy выпустила на лейблах на лейблах Fueled by Ramen и DCD2. В него вошли 13 треков, один из которых — фит с Итаном Хоуком. В треке «The Pink Seashell» вообще нет вокала, фактически Хоук просто зачитал текст песни как аудиокнигу.
Pink Floyd
«The Dark Side Of The Moon» (Live at Wembley 1974, 2023 Master)
Культовому альбому «The Dark Side Of The Moon» британских рокеров Pink Floyd 24 марта исполнилось 50 лет. В честь этого на стриминговых концертах появились лайв-версии всех 10 треков с пластинки.
Живое исполнение синглов главного альбома Pink Floyd было записано в 1974 году во время концерта на стадионе Уэмбли в Лондоне. А в этом году все записи были сведены, чтобы нам было еще приятнее слушать уже привычные треки в новой интерпретации.
Kai Angel
«Marilyn Manson»
У Kai Angel (ранее — Zavet) вышел альбом «Marilyn Manson», вдохновленный модой, путешествиями и Мэрилином Мэнсоном. Этот релиз артист полностью сделал самостоятельно, включая запись, сведение и продюсирование.
Kai Angel написал этот альбом в период жизни в на Аллее звезд в Голливуде и добавил в него отсылки к высокой моде, потому что побывал на многих показах, в том числе Миланской и Парижской недель мод.
Linkin Park
«Fighting Myself»
Linkin Park продолжают делиться архивными, ранее не изданными записями. Трек «Fighting Myself» музыканты написали для альбома «Meteora».
В «Fighting Myself» звучат голоса Майка Шиноды и Честера Беннингтона. Вдобавок к синглу группа опубликовала клип, созданный нейросетью Kaiber.
«Звери»
«Мечтаем»
«Звери» в новом лирическом треке «Мечтаем» говорят о том, что, несмотря на трудности, всегда есть надежда на исполнение всех мечт. Он войдет в новый альбом группы «На синем трамвае», который должен дебютировать на цифровых площадках этой весной.
Посыл сингла близок к идее светлого будущего, которая была очень популярная при Советском союзе. Очень кстати на обложке появился снимок с масштабными статуями и конструктивистской постройкой на фоне.
Тима Белорусских
«Отпусти»
Тима Белорусских выпустил первый за два года трек «Отпусти», в котором говорит, что «сам себе враг и кореш». Артист рассуждает о том, что мир вокруг него изменился, о необходимости прислушиваться к себе, о способности отпустить ситуацию и перестать себя винить.
«Тима ищет свет»
«Лебединая песня»
«Лебединая песня» — новый грустный и немного отстраненный сингл Тимофея Якимова (он же артист «Тима ищет свет»). Трек длится больше четырех минут и плавно переходит от нежного вступления к энергичной кульминации с более ярко выраженными битами, а в финале появляются спокойные духовые инструменты.