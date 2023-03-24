Альбомы Depeche Mode и Lana Del Rey, синглы Linkin Park и «Зверей»: главные релизы этой пятницы

«Он так и не услышал ничего из этого, и мне очень грустно, потому что на этом альбоме есть песни, о которых я знаю, что он сказал бы: „Это лучшее, что у нас было за последние годы“. А еще я представляю, как он сказал бы: „Неужели каждая песня должна быть о смерти?!“», — рассказывает Гор.