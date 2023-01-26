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Fall Out Boy выпустили клип «Heartbreak Feels So Good». В главной роли — лидер Weezer Риверс Куомо

Денис Ламехов
Сегодня в 11:27

Американская поп-панк-группа Fall Out Boy выпустила клип на новый сингл «Heartbreak Feels So Good».

В главной роли — лидер альтернативной (одной из самых мемных в современной музыке) группы Weezer Риверс Куомо. В несерьезной манере, которая свойственна обоим коллективам, в клипе разыгрывается неудачное похищение Куомо участниками FOB, а затем — череда его последствий.

В клипе не принимает участие один из основателей и гитарист Fall Out Boy Джо Троман — он временно отошел от музыкальных дел, рассказал о выгорании и необходимости восстановить психическое здоровье.

Свое заявление он опубликовал почти одновременно с анонсом первого за 5 лет альбома Fall Out Boy «So Much (for) Stardust» — но в его записи Троман поучаствовал. Релиз пластинки намечен на 24 марта. На нее помимо «Heartbreak Feels So Good» попадет и другой трек — вышедший 18 января «Love from the Other Side».

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