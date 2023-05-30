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ООН осудила удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре Москвы

Юлия Онодэра
Вчера в 23:02

Организация объединенных наций осудила удары по гражданским лицам и объектам, в том числе на территории Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

При этом Дюжаррик отметил, что «недавние атаки на Москву и массированные удары, которые мы продолжаем видеть в отношении украинских городов, не идут в сравнение».

Атаку БПЛА зафиксировали в российской столице, а также в Подмосковье 30 мая. В результате инцидента были повреждены несколько зданий в Москве, а жители двух домов эвакуированы.

По данным РИА «Новости», беспилотник прилетел на Ленинский проспект. Житель одного из домов рассказал агентству, что аппарат врезался в квартиру на 14-м этаже, где находились три человека, взрыва не было, никто не пострадал.

Дептранс Москвы сообщил о перекрытии движения по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. Спустя полтора часа движение было восстановлено.

В Минобороны назвали атаку террористической. Как отмечает ведомство, задействовано в ней было восемь беспилотников, три из которых «подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей», а еще пять были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Подробности по теме
Что известно об атаке дронов на Москву и как на нее реагируют в Кремле, Госдуме и Киеве
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Стефан Дюжаррик
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