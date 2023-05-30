ООН осудила удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре Москвы

В Минобороны назвали атаку террористической. Как отмечает ведомство, задействовано в ней было восемь беспилотников, три из которых «подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей», а еще пять были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.