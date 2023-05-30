Собянин сообщил об атаке беспилотников на Москву. Повреждены несколько зданий

Утром 30 мая в результате атаки БПЛА были повреждены несколько зданий в Москве, жители ряда подъездов в двух домах эвакуированы. Об этом в своем телеграм-канале пишет мэр столицы Сергей Собянин.
За медицинской помощью обратились два человека, она была оказана на месте, госпитализация никому не потребовалась, пишет Собянин. Однако на местах происшествий продолжают работать несколько бригад скорой помощи.
Телеграм-канал «112» пишет, что дело расследует Следственный комитет. На месте также работают экстренные службы. Когда они выполнят свои задачи, жители смогут вернуться в квартиры.
По данным РИА «Новости», беспилотник прилетел на Ленинский проспект. Житель одного из домов рассказал агентству, что аппарат врезался в квартиру на 14-м этаже, где находились три человека, взрыва не было, никто не пострадал.
Дептранс Москвы сообщил о перекрытии движения по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова. Спустя полтора часа движение было восстановлено.
Кроме того, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о сбитых на подлете к Москве нескольких дронах. «Сегодня утром жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов — это работает наша ПВО», — написал он.
В Минобороны назвали атаку террористической. Как отмечает ведомство, задействовано в ней было восемь беспилотников, три из которых «подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей», а еще пять были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.