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Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении публикаций с фейками об атаке беспилотников на Москву

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:33

Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении публикаций с недостоверными сведениями об атаке беспилотников на Москву. В ведомстве попросили СМИ и блогеров брать информацию только из официальных источников.

В прокуратуре напомнили, что «за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации» грозит административное и уголовное наказания.

БПЛА атаковали Москву утром 30 мая. Согласно заявлению Минобороны, всего было восемь дронов, пять из них удалось сбить, а три после успешной работы радиоэлектронной борьбы потеряли связь с операторами и сбились с курса.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал «первичный перечень» мест падения сбитых беспилотников в Подмосковье. Всего в его списке пять населенных пунктов, два из которых — неподалеку от резиденции Владимира Путина.

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Александр ХинштейнВладимир Путин
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