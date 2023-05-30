Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении публикаций с фейками об атаке беспилотников на Москву

Прокуратура Москвы сообщила об обнаружении публикаций с недостоверными сведениями об атаке беспилотников на Москву. В ведомстве попросили СМИ и блогеров брать информацию только из официальных источников.
В прокуратуре напомнили, что «за публичное распространение под видом достоверной заведомо ложной общественно значимой информации» грозит административное и уголовное наказания.
БПЛА атаковали Москву утром 30 мая. Согласно заявлению Минобороны, всего было восемь дронов, пять из них удалось сбить, а три после успешной работы радиоэлектронной борьбы потеряли связь с операторами и сбились с курса.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал «первичный перечень» мест падения сбитых беспилотников в Подмосковье. Всего в его списке пять населенных пунктов, два из которых — неподалеку от резиденции Владимира Путина.