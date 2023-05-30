Думский депутат Хинштейн выложил «первичный перечень» мест падения сбитых БПЛА в Подмосковье

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал «первичный перечень» мест падения сбитых беспилотников в Подмосковье. Всего в его списке пять населенных пунктов, два из которых — неподалеку от резиденции Владимира Путина.