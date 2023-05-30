Думский депутат Хинштейн выложил «первичный перечень» мест падения сбитых БПЛА в Подмосковье

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн опубликовал «первичный перечень» мест падения сбитых беспилотников в Подмосковье. Всего в его списке пять населенных пунктов, два из которых — неподалеку от резиденции Владимира Путина.
По данным Хинштейна, БПЛА упали в районе села Ильинское и деревни Тимошкино, поселка Гринфилд, деревень Раздоры и Ромашково. Последние две находятся в 13 и 16 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарево.
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