Реклама
Новости

«Ведьмак» стал одной из самых успешных серий игр всех времен

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:45

Видеоигры из серии «Ведьмак» (всего их три) были проданы тиражом более 75 млн копий, сообщила в своем твиттере студия-разработчик CD Projekt Red. Один только «Ведьмак-3: Дикая охота» распродан в количестве 50 млн копий из общего числа.

Таким образом, «Ведьмак» можно назвать одной из самых успешных игровых франшиз всех времен. Для сравнения: Mario Kart 8 Deluxe и Red Dead Redemption 2 распроданы тиражом более 62 млн и 53 млн копий соответственно, обе игры стали одними из самых продаваемых за всю историю.

The Verge полагает, что показатели «Ведьмака» еще вырастут за счет перевыпусков, ремейка первой игры и новых частей, в том числе под кодовым названием «Проект Сириус».

В конце мая Netflix продлил сериал «Ведьмак» на пятый сезон, хотя к релизу готов лишь третий. Шоу про беловласого убийцу чудовищ было хитом стримингового сервиса с самого первого сезона.

расскажите друзьям
теги
Netflix
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»