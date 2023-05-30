«Ведьмак» стал одной из самых успешных серий игр всех времен

Таким образом, «Ведьмак» можно назвать одной из самых успешных игровых франшиз всех времен. Для сравнения: Mario Kart 8 Deluxe и Red Dead Redemption 2 распроданы тиражом более 62 млн и 53 млн копий соответственно, обе игры стали одними из самых продаваемых за всю историю.
The Verge полагает, что показатели «Ведьмака» еще вырастут за счет перевыпусков, ремейка первой игры и новых частей, в том числе под кодовым названием «Проект Сириус».
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