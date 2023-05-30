«Ведьмак» стал одной из самых успешных серий игр всех времен

Видеоигры из серии «Ведьмак» (всего их три) были проданы тиражом более 75 млн копий, сообщила в своем твиттере студия-разработчик CD Projekt Red. Один только «Ведьмак-3: Дикая охота» распродан в количестве 50 млн копий из общего числа.