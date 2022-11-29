Ремейк первого «Ведьмака» на Unreal Engine 5 будет с открытым миром

Студия CD Projekt Red подтвердила, что ремейк первой игры из серии «Ведьмак» будет полностью с открытым миром. Об этом сообщает IGN.
В отчете по результатам третьего финансового квартала 2022 года студия заявила, что ремейк будет «сюжетной однопользовательской ролевой игрой с открытым миром». Другими словами, тайтл станет похож на третьего «Ведьмака».
В оригинальной игре 2007 года Геральт путешествовал только по темерской столице Вызиме. Теперь перед игроками откроются все окрестности города и другие локации.
«„Ведьмак“ — это то, с чего все началось для нас, для CD Projekt Red. Это была первая игра, которую мы сделали, и тогда это был большой момент для нас. Возвращение на эту точку и переделка игры для нового поколения геймеров — это такой же большой момент, если не больший», — заметил глава CD Projekt Red Адам Бадовски.
О работе студии над ремейком первого «Ведьмака» на движке Unreal Engine 5 стало известно 28 октября. Бадовски пообещал, что разработчики подойдут к игре с «максимальной тщательностью и вниманием к деталям». Даже приблизительные сроки релиза не уточняются.