Ремейк первого «Ведьмака» на Unreal Engine 5 будет с открытым миром

«„Ведьмак“ — это то, с чего все началось для нас, для CD Projekt Red. Это была первая игра, которую мы сделали, и тогда это был большой момент для нас. Возвращение на эту точку и переделка игры для нового поколения геймеров — это такой же большой момент, если не больший», — заметил глава CD Projekt Red Адам Бадовски.