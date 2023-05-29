Законодатели из Калужской области предложили штрафы за найм без документов воинского учета

Авторы законопроекта также считают нужным усилить ответственность за несообщение руководителем в военный комиссариат сведений о принятии на работу граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. За это предлагается штраф от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, а сейчас они на уровне до 5000.