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Законодатели из Калужской области предложили штрафы за найм без документов воинского учета

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:53

Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект, предлагающий штрафовать работодателей за найм без предоставления документов воинского учета. Документ размещен в думской электронной базе.

Для граждан законодатели предусматривают штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Изменения предполагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Авторы законопроекта также считают нужным усилить ответственность за несообщение руководителем в военный комиссариат сведений о принятии на работу граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. За это предлагается штраф от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, а сейчас они на уровне до 5000.

Правительство РФ уже поддержало законопроект, высказав несколько замечаний.

Минцифры может создать единый реестр воинского учета уже с 1 июля по 31 декабря 2023 года. Создание реестра военнообязанных предполагает закон о цифровых повестках, который в апреле 2023 года приняла Госдума.

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ГосдумаПравительство РФ
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