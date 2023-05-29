Законодатели из Калужской области предложили штрафы за найм без документов воинского учета

Для граждан законодатели предусматривают штраф от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Изменения предполагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Авторы законопроекта также считают нужным усилить ответственность за несообщение руководителем в военный комиссариат сведений о принятии на работу граждан, обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете. За это предлагается штраф от 5 тыс. до 25 тыс. рублей, а сейчас они на уровне до 5000.
Минцифры может создать единый реестр воинского учета уже с 1 июля по 31 декабря 2023 года. Создание реестра военнообязанных предполагает закон о цифровых повестках, который в апреле 2023 года приняла Госдума.