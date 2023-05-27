«Осторожно, Москва»: пассажирку рейса во Владикавказ задержали за чтение книги на украинском языке

Летевшие в самолете сообщили об Элле начальнику аэропорта, а при приземление девушку ждали сотрудники полиции. Ее доставили в отдел, где также обнаружили при ней значки и стикеры с цветами флага Украины на куртке, рюкзаке и телефоне.