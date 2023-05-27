«Осторожно, Москва»: пассажирку рейса во Владикавказ задержали за чтение книги на украинском языке

Пассажирку рейса Москва—Владикавказ задержали из‑за чтения книги на украинском языке, сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». По его данным, речь идет о 34-летней жительнице столицы Элле.
Девушка летела на самолете авиакомпании «Победа». Другим пассажирам показалось странным поведение Эллы: она часто просила воду у бортпроводников и отлучалась в туалет, а также читала книгу на украинском языке.
Летевшие в самолете сообщили об Элле начальнику аэропорта, а при приземление девушку ждали сотрудники полиции. Ее доставили в отдел, где также обнаружили при ней значки и стикеры с цветами флага Украины на куртке, рюкзаке и телефоне.
Правоохранители начали проверку действий Эллы. По данным канала, ей может грозить наказание за дискредитацию ВС РФ.
В октябре 2022 года москвича арестовали на 15 суток за прослушивание украинской музыки. В том же месяце блогера, маму двоих дочерей и победительницу конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тыс. рублей за исполнение украинской народной песни «Червона калина». Месяцем ранее в республике арестовали и оштрафовали людей за использование ремикс-версии «Червона калина» на свадьбе.