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Миссис Крым-2022 оштрафовали за исполнение украинской народной песни «Червона калина»
Юлия Онодэра
Вчера в 23:36

Блогера, маму двоих дочерей и победительницу конкурса красоты «Миссис Крым-2022» Ольгу Валееву оштрафовали на 40 тыс. рублей за исполнение в соцсетях украинской народной песни «Червона калина». Об этом сообщили в МВД.

Девушку осудили по статье о дискредитации Вооруженных сил России и публичной демонстрировании запрещенной символики. Ее подругу, которая выложила ролик с исполнением песни, арестовали на 10 суток.

В телеграм-канале «МВД Крым» опубликовали видео, в котором обе женщины приносят извинения за исполнение композиции. Они утверждают, что не знали о значении песни и ее истории, связанной с националистическим движением на Украине.

Ранее Валеева рассказывала, что ее подруга удалила ролик с песней буквально через несколько минут после публикации, сразу же после первых негативных отзывов. «На ее странице это видео провисело буквально три минуты, максимум пять», — сказала она.

«Для меня это песня обычная, как и любая другая на каком‑то другом языке. На ее месте могла быть другая, но почему‑то именно эта получилась. Я знать не знала, какую нагрузку несет эта песня», — добавила Миссис Крым-2022.

Валеева призналась, что после публикации песни ей поступают сообщения с угрозами. «У меня маленький ребенок, я не успеваю следить за всеми новостями, какие песни запрещают, какие не запрещают», — посетовала блогер.

В сентябре в Крыму уже арестовывали и штрафовали людей за использование песни «Червона калина». Ее ремикс-версия была включена в трек-лист на свадьбе.

Власти Крыма расценивают украинскую народную песню, написанную в начале XX века, «боевым гимном экстремистской организации» — «Азова»*. Причиной этого, вероятно, стала строчка, призывающая «освобождать братьев-украинцев с московских оков».


*Батальон «Азов» признан в России террористической организацией и запрещен.

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