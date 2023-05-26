Лёву из «Би-2» включили в список иноагентов

Минюст внес солиста «Би-2» Лёву (Егора Бортника) в реестр иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства.
Причина включения музыканта в иноагентский список указана следующая: «Выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».
Также статус иноагента в эту пятницу получили:
- антрополог Александра Архипова;
- ведущая «Популярной политики» Ирина Аллеман;
- экономист Владислав Иноземцев;
- бывший депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев;
- директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев;
- «Совет матерей и жен» и его глава Ольга Цуканова;
- Общенародный союз возрождения России.
Весной 2022 года «Би-2» отменила концерт в Омске. Как сообщали местные власти, группа отказалась выступать под баннером, на котором на фоне российского флага было написано «Za президента».
10 мая солист «Би-2» в разговоре с подписчиками в инстаграме* заявил, что больше не вернется в Россию. По его мнению, нынешний режим в РФ уничтожил страну и «вызывает только брезгливость и омерзение», а современная Россия перечеркнула свои прошлые достижения.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.