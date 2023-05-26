Лёву из «Би-2» включили в список иноагентов

10 мая солист «Би-2» в разговоре с подписчиками в инстаграме* заявил, что больше не вернется в Россию. По его мнению, нынешний режим в РФ уничтожил страну и «вызывает только брезгливость и омерзение», а современная Россия перечеркнула свои прошлые достижения.