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Лёву из «Би-2» включили в список иноагентов

Семён Гудошников
Сегодня в 21:10

Минюст внес солиста «Би-2» Лёву (Егора Бортника) в реестр иностранных агентов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Причина включения музыканта в иноагентский список указана следующая: «Выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти».

Также статус иноагента в эту пятницу получили:

  • антрополог Александра Архипова;
  • ведущая «Популярной политики» Ирина Аллеман;
  • экономист Владислав Иноземцев;
  • бывший депутат Госдумы от «Единой России» Магомед Гаджиев;
  • директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев;
  • «Совет матерей и жен» и его глава Ольга Цуканова;
  • Общенародный союз возрождения России.

Весной 2022 года «Би-2» отменила концерт в Омске. Как сообщали местные власти, группа отказалась выступать под баннером, на котором на фоне российского флага было написано «Za президента».

10 мая солист «Би-2» в разговоре с подписчиками в инстаграме* заявил, что больше не вернется в Россию. По его мнению, нынешний режим в РФ уничтожил страну и «вызывает только брезгливость и омерзение», а современная Россия перечеркнула свои прошлые достижения.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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ГосдумаЕдиная Россия
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Егор БортникАлександра АрхиповаВладислав ИноземцевМагомед ГаджиевАлександр Габуев
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