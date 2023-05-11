Солист группы «Би-2» Лева сообщил, что не вернется в Россию

Солист группы «Би-2» Лева не планируется возвращение в Россию. Об этом он написал в комментариях к своему посту в инстаграме*: его спросили, будут ли концерты в стране.
«Я не вернусь в Россию», — написал Егор Бортник (настоящее имя музыканта). В ответ на поздравление с Днем Победы фронтмен «Би-2» поздравил «с днем победы союзнических войск во Второй мировой войне», а также заявил, что Россия «перечеркнула все свои достижения».
«Би-2» весной 2022 года отменила концерт в Омске. Как сообщали местные власти, группа отказалась выступать под баннером, на котором на фоне российского флага было написано «Za президента». Музыканты заявили, что представители администрации площадки отказались ставить декорации группы и пускать зрителей в зал. После этого группа перенесла часть своих летних выступлений в России.
В июле 2022-го «Фонтанка» опубликовала список музыкантов, чьи выступления в России якобы сочтены нежелательными. Среди них была и «Би-2».
* Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.