Солист группы «Би-2» Лева сообщил, что не вернется в Россию

«Би-2» весной 2022 года отменила концерт в Омске. Как сообщали местные власти, группа отказалась выступать под баннером, на котором на фоне российского флага было написано «Za президента». Музыканты заявили, что представители администрации площадки отказались ставить декорации группы и пускать зрителей в зал. После этого группа перенесла часть своих летних выступлений в России.