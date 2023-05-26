Концерт «Сплина» в Архангельске отменили

Архангельский концерт «Сплина» трижды переносился. Он был запланирован на 8 апреля 2022 года, но сперва был перенесен на 19 июня, затем на 14 ноября, а после — на 7 июня 2023-го. В прошлые разы переносы объясняли «личными обстоятельствами» и «причинами личного характера».