Концерт «Сплина» в Архангельске отменили

Концерт группы «Сплин», который должен был пройти в Архангельске 7 июня, отменен. Об этом говорится на странице мероприятия во «ВКонтакте».
Причины отмены не называются, вернуть билеты можно по месту приобретения.
Архангельский концерт «Сплина» трижды переносился. Он был запланирован на 8 апреля 2022 года, но сперва был перенесен на 19 июня, затем на 14 ноября, а после — на 7 июня 2023-го. В прошлые разы переносы объясняли «личными обстоятельствами» и «причинами личного характера».
Ранее «Сплин» убрали с афиши участников рок-фестиваля «Ветер Сибири», который пройдет в Новосибирске с 11 по 13 августа. Отменить выступление требовал «Союз отцов», не одобряющий позицию фронтмена группы Александра Васильева.
В прошлом году Васильев на фестивале в Воронеже поприветствовал людей, сохранивших «милосердие и сострадание», и посвятил песню «Выхода нет» покинувшим страну музыкантам.