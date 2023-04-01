«Сплин» убрали из афиши рок-фестиваля «Ветер Сибири»

Группу «Сплин» убрали с афиши участников рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Новосибирске, заметило издание «Сибирьмедиа». Он должен пройти с 11 по 13 августа.
Отменить выступление «Сплина» требовал «Союз отцов», не одобряющий позицию фронтмена группы Александра Васильева. В прошлом году музыкант на фестивале в Воронеже поприветствовал сохранивших «милосердие и сострадание» людей и посвятил песню «Выхода нет» покинувших страну артистам и коллективам.
«Недопустимо предоставлять площадку подобным исполнителям. Нужно понимать, сейчас идет специальная военная операция, люди отдают жизни за Родину, а это на уровне предательства интересов государства, интересов сограждан», — говорится в заявлении «Союза отцов». Там призвали «на подобные группы и организаторов реагировать самым жестким способом».
В августе 2022-го выступление «Сплина» отменили на московском фестивале «Музыка с сильным характером». «И так все понятно», — прокомментировал тогда ситуацию Васильев.