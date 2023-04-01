«Сплин» убрали из афиши рок-фестиваля «Ветер Сибири»

«Недопустимо предоставлять площадку подобным исполнителям. Нужно понимать, сейчас идет специальная военная операция, люди отдают жизни за Родину, а это на уровне предательства интересов государства, интересов сограждан», — говорится в заявлении «Союза отцов». Там призвали «на подобные группы и организаторов реагировать самым жестким способом».