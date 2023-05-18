Екатерина Мизулина попросила СК отменить проверку песен Scally Milano

«Сам я не являюсь человеком, употребляющим вещества, не нарушал законов, все действия в моих песнях являются творческим повествованием, как вы заметили. Я осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество», — написал рэпер. Также он пообещал сменить тематику «на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям» и «переформатировать» старые композиции. К тому же Scally Milano призвал и своих коллег.