Екатерина Мизулина попросила СК отменить проверку песен Scally Milano

Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет отменить проверку песен Scally Milano, говорится в опубликованном ею письме.
Как сказано в обращении на имя Александа Бастрыкина, рэпер пообещал избавиться от пронаркотической лексики в песнях, призвал к этому коллег и удалил упоминания веществ из 27 доступных треков.
«Действия исполнителя — первый подобный прецедент в новейшей российской истории, — сказано в обращении, — когда музыкальный исполнитель, осознавая свою ответственность перед неокрепшими умами молодой аудитории, сознательно очищает свое творчество от опасной информации. Его примеру уже последовали и другие исполнители: Pinq, Lovv66, Mayot, Soda Luv, Мукка, Heronwater, Uglystephan», — пишет Мизулина.
Ранее Scally Milano опубликовал большой пост и сказал, что «не преследовал цели пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ и нарушение законов» и намерен удалить из сети треки, к которым возникли вопросы у правоохранителей.
«Сам я не являюсь человеком, употребляющим вещества, не нарушал законов, все действия в моих песнях являются творческим повествованием, как вы заметили. Я осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество», — написал рэпер. Также он пообещал сменить тематику «на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям» и «переформатировать» старые композиции. К тому же Scally Milano призвал и своих коллег.
Отвечая ему тогда, Мизулина назвала обращение артиста «позицией сильного человека», достойной уважения. «Мы все склонны ошибаться, особенно в молодом возрасте», — добавила она.
В апреле полиция сорвала концерт Scally Milano в Петербурге. Сотрудники МВД отобрали микрофон у рэпера прямо во время концерта. В тот же день Екатерина Мизулина назвала рэпера «ублюдком» и «безответственным исполнителем» из‑за якобы склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Она пообещала привлечь Scally Milano к ответственности.