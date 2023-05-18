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Екатерина Мизулина попросила СК отменить проверку песен Scally Milano

Максим Саблин
Сегодня в 21:11

Екатерина Мизулина попросила Следственный комитет отменить проверку песен Scally Milano, говорится в опубликованном ею письме.

Как сказано в обращении на имя Александа Бастрыкина, рэпер пообещал избавиться от пронаркотической лексики в песнях, призвал к этому коллег и удалил упоминания веществ из 27 доступных треков.

«Действия исполнителя — первый подобный прецедент в новейшей российской истории, — сказано в обращении, — когда музыкальный исполнитель, осознавая свою ответственность перед неокрепшими умами молодой аудитории, сознательно очищает свое творчество от опасной информации. Его примеру уже последовали и другие исполнители: Pinq, Lovv66, Mayot, Soda Luv, Мукка, Heronwater, Uglystephan», — пишет Мизулина.

Ранее Scally Milano опубликовал большой пост и сказал, что «не преследовал цели пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ и нарушение законов» и намерен удалить из сети треки, к которым возникли вопросы у правоохранителей.

«Сам я не являюсь человеком, употребляющим вещества, не нарушал законов, все действия в моих песнях являются творческим повествованием, как вы заметили. Я осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество», — написал рэпер. Также он пообещал сменить тематику «на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям» и «переформатировать» старые композиции. К тому же Scally Milano призвал и своих коллег.

Отвечая ему тогда, Мизулина назвала обращение артиста «позицией сильного человека», достойной уважения. «Мы все склонны ошибаться, особенно в молодом возрасте», — добавила она.

В апреле полиция сорвала концерт Scally Milano в Петербурге. Сотрудники МВД отобрали микрофон у рэпера прямо во время концерта. В тот же день Екатерина Мизулина назвала рэпера «ублюдком» и «безответственным исполнителем» из‑за якобы склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков. Она пообещала привлечь Scally Milano к ответственности.

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