Эвану Гершковичу продлили арест до 30 августа

Лефортовский суд Москвы продлил арест журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича до 30 августа, сообщает «Интерфакс». Его обвиняют в шпионаже.
О продлении срока ареста на три месяца ходатайствовало следствие ФСБ. Заседание прошло в закрытом режиме, поскольку материалы дела Гершковича засекречены.
Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В ФСБ заявили, что задержание произошло «при попытке получения секретных сведений». Затем журналиста отправили в Москву.
В середине апреля Гершкович отправил из СИЗО письмо своей семье. Он написал родителям на русском языке, потому что именно на нем общается с ними — советскими эмигрантами Эллой Милман и Михаилом Гершковичем.
В WSJ Гершкович занимается освещением событий в России и на Украине, около шести лет живет в Москве. По данным екатеринбургского издания It’s My City, журналист приехал в город за несколько недель до задержания, чтобы готовить новый текст. Пиарщик Ширшиков, который сопровождал его по Екатеринбургу, сказал, что репортера в первую очередь интересовала ЧВК «Вагнер», а также конфликт ее руководителя Евгения Пригожина с властями Свердловской области и директором Музея истории города Игорем Пушкаревым.
Среди последних материалов Гершковича в WSJ — статьи о российской экономике и битве за Бахмут, новостные заметки о крушении американского дрона над Черным морем, о протестах в Грузии против закона об иноагентах и ходе боевых действий на востоке Украины.