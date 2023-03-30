В Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержали журналиста WSJ. Он готовил статью о ЧВК «Вагнер»

По версии силовиков, Гершкович по заданию США собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну, об одном из российских оборонных предприятий. В ФСБ заявили, что он был задержан «при попытке получения секретных сведений».
Вечером 29 марта издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на очевидцев написало о задержании неизвестного у ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта. «Предположительно, силовики в гражданском завели человека в микроавтобус. Когда задержанного вели, на его голову натянули свитер — так, что прохожим не было видно лица», — отметило СМИ. Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, общавшийся с журналистом, писал, что накануне обедал в Гершковичем в этом ресторане.
В Кремле заявили, что журналиста WSJ поймали с поличным, речь идет не о подозрениях. «Это прерогатива ФСБ… уже было заявление от Федеральной службы безопасности, здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным», — цитирует слова Дмитрия Пескова РИА «Новости».
Пресс-секретарь президента отметил, что ему не знакомы детали дела. На вопрос, может ли задержание журналиста WSJ быть ответом на обвинение россиянина Сергея Черкасова со стороны США в шпионаже и поводом для возможных переговоров об обмене, Песков ответил, что не располагает такой информацией.
В The Wall Street Journal отвергли обвинения в адрес репортера своего московского бюро и потребовали его немедленно освободить. Газета также выразила глубокое беспокойство за безопасность журналиста.
В WSJ Гершкович занимается освещением событий в России и на Украине, около шести лет живет в Москве. По данным екатеринбургского издания It’s My City, журналист приехал в их город несколько недель назад, чтобы готовить новый текст. Пиарщик Ширшиков, который сопровождал его по Екатеринбургу, сказал, что репортера в первую очередь интересовала ЧВК «Вагнер», а также конфликт ее руководителя Евгения Пригожина с властями Свердловской области и директором Музея истории города Игорем Пушкаревым. После этого журналист улетел в Москву, но в среду вернулся в Екатеринбург.
Среди последних материалов Гершковича в WSJ — статьи о российской экономике и битве за Бахмут, новостные заметки о крушении американского дрона над Черным морем, о протестах в Грузии против закона об иноагентах и ходе боевых действий на востоке Украины.