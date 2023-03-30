Реклама
Новости

В Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержали журналиста WSJ. Он готовил статью о ЧВК «Вагнер»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:47

В Екатеринбурге по подозрению в шпионаже задержан журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение ФСБ.

По версии силовиков, Гершкович по заданию США собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну, об одном из российских оборонных предприятий. В ФСБ заявили, что он был задержан «при попытке получения секретных сведений».

Вечером 29 марта издание «Вечерние ведомости» со ссылкой на очевидцев написало о задержании неизвестного у ресторана Bukowski Grill на улице Карла Либкнехта. «Предположительно, силовики в гражданском завели человека в микроавтобус. Когда задержанного вели, на его голову натянули свитер — так, что прохожим не было видно лица», — отметило СМИ. Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, общавшийся с журналистом, писал, что накануне обедал в Гершковичем в этом ресторане.

В Кремле заявили, что журналиста WSJ поймали с поличным, речь идет не о подозрениях. «Это прерогатива ФСБ… уже было заявление от Федеральной службы безопасности, здесь нам нечего добавить. Единственное, что могу сказать, что, насколько нам известно, его взяли с поличным», — цитирует слова Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента отметил, что ему не знакомы детали дела. На вопрос, может ли задержание журналиста WSJ быть ответом на обвинение россиянина Сергея Черкасова со стороны США в шпионаже и поводом для возможных переговоров об обмене, Песков ответил, что не располагает такой информацией.

В The Wall Street Journal отвергли обвинения в адрес репортера своего московского бюро и потребовали его немедленно освободить. Газета также выразила глубокое беспокойство за безопасность журналиста.

В WSJ Гершкович занимается освещением событий в России и на Украине, около шести лет живет в Москве. По данным екатеринбургского издания It’s My City, журналист приехал в их город несколько недель назад, чтобы готовить новый текст. Пиарщик Ширшиков, который сопровождал его по Екатеринбургу, сказал, что репортера в первую очередь интересовала ЧВК «Вагнер», а также конфликт ее руководителя Евгения Пригожина с властями Свердловской области и директором Музея истории города Игорем Пушкаревым. После этого журналист улетел в Москву, но в среду вернулся в Екатеринбург.

Среди последних материалов Гершковича в WSJ — статьи о российской экономике и битве за Бахмут, новостные заметки о крушении американского дрона над Черным морем, о протестах в Грузии против закона об иноагентах и ходе боевых действий на востоке Украины.

расскажите друзьям
теги
ФСБ
люди
Дмитрий ПесковСергей ЧеркасовЕвгений ПригожинИгорь Пушкарев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»