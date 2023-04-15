Арестованный журналист WSJ Эван Гершкович написал письмо семье на русском языке

В WSJ Гершкович занимается освещением событий в России и на Украине, около шести лет живет в Москве. По данным екатеринбургского издания It’s My City, журналист приехал в город несколько недель назад, чтобы готовить новый текст. Пиарщик Ширшиков, который сопровождал его по Екатеринбургу, сказал, что репортера в первую очередь интересовала ЧВК «Вагнер», а также конфликт ее руководителя Евгения Пригожина с властями Свердловской области и директором Музея истории города Игорем Пушкаревым. После этого журналист улетел в Москву, но в среду вернулся в Екатеринбург.