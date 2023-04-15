Арестованный журналист WSJ Эван Гершкович написал письмо семье на русском языке

Арестованный в России по делу о шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович отправил из СИЗО «Лефортово» первое письмо своей семье. Его опубликовала газета.
Гершкович написал родителям на русском языке, потому что именно на нем он общается с ними — советскими эмигрантами Эллой Милман и Михаилом Гершковичем. В последней части письма он написал: «Я вас очень-очень люблю и крепко обнимаю. Получил ваши слова поддержки от адвокатов вчера. Спасибо вам большое. До скорой встречи. Пишите. Ваня».
В письме Гершкович также написал, что не теряет надежды, и поблагодарил маму за его хорошую подготовку к тюремной кухне — в СИЗО утром на завтрак дают овсяную или пшеничную кашу, и это напоминает ему детство. Он сообщил родителям, что друг передал ему туалетные принадлежности, тапочки, одежду и ручку, так что теперь у него больше вещей, «чем у мамы и папы дома».
«Я читаю. Я тренируюсь. И я пытаюсь писать. Может быть, наконец, я напишу что‑нибудь хорошее», — говорится в его письме. Эван Гершкович также в шутку отметил, что из‑за переживаний, которые выпали членам его семьи, они, «наверное, хотели бы дать ему пощечину». «Не волнуйтесь. У вас будет шанс это сделать», — написал он.
Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В ФСБ заявили, что задержание произошло «при попытке получения секретных сведений». Затем журналиста отправили в Москву, где Лефортовский суд выбрал ему меру пресечения — арест до 29 мая.
4 апреля Эван Гершкович встретился в СИЗО с адвокатами. 11 апреля власти США признали журналиста WSJ неправомерно задержанным, что дает им основание действовать в интересах его освобождения. Консулов к журналисту до сих пор не пустили.
В WSJ Гершкович занимается освещением событий в России и на Украине, около шести лет живет в Москве. По данным екатеринбургского издания It’s My City, журналист приехал в город несколько недель назад, чтобы готовить новый текст. Пиарщик Ширшиков, который сопровождал его по Екатеринбургу, сказал, что репортера в первую очередь интересовала ЧВК «Вагнер», а также конфликт ее руководителя Евгения Пригожина с властями Свердловской области и директором Музея истории города Игорем Пушкаревым. После этого журналист улетел в Москву, но в среду вернулся в Екатеринбург.
Среди последних материалов Гершковича в WSJ — статьи о российской экономике и битве за Бахмут, новостные заметки о крушении американского дрона над Черным морем, о протестах в Грузии против закона об иноагентах и ходе боевых действий на востоке Украины.