Реакции на диверсантов: в Кремле выразили обеспокоенность, Медведев призвал «уничтожать, как крыс»

На проникновение диверсионной группы отреагировал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал диверсантов «отморозками» и призвал уничтожать их «просто как крыс», «даже в плен не брать». По мнению Медведева, ответственность за нападение на Белгородскую область лежит как на Киеве, так и его западных партнерах — Вашингтоне и странах ЕС.