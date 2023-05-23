Реакции на диверсантов: в Кремле выразили обеспокоенность, Медведев призвал «уничтожать, как крыс»

Проникновение украинской диверсионной группы в Белгородскую область «вызывает глубокую обеспокоенность». Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Он назвал диверсантов «украинскими боевиками», среди которых много этнических русских. Официальные лица Украины говорили, что в атаке участвовали исключительно «российские добровольцы».
«Украинские боевики продолжают свою деятельность против нашей страны. Это требует от нас больших усилий. Эти усилия продолжаются, продолжается и специальная военная операция, чтобы в будущем не допускать подобных проникновений», — цитирует его слова «Коммерсант».
На вопрос, можно ли считать нападение диверсантов полным провалом работы по укреплению границы (на защитные сооружения в Белгородской области потратили 10 млрд рублей), Песков заявил: «По защитным характеристикам разных конструкций — это не к нам вопрос».
На проникновение диверсионной группы отреагировал и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он назвал диверсантов «отморозками» и призвал уничтожать их «просто как крыс», «даже в плен не брать». По мнению Медведева, ответственность за нападение на Белгородскую область лежит как на Киеве, так и его западных партнерах — Вашингтоне и странах ЕС.
Диверсионная группа проникла в Грайворонский округ Белгородской области накануне с утра. Были обстреляны более 10 населенных пунктов, ранения получили 12 человек, власти отселили местных жителей. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Днем 23 мая в Минобороны заявили, что российские военные заблокировали и разгромили диверсантов.
Ответственность за вылазку в Белгородскую область взяли на себя Легион «Свобода России»* и Русский добровольческий корпус, участвующие в боевых действиях на стороне Украины. Следственный комитет после нападения диверсантов возбудил шесть уголовных дел.
* Легион «Свобода России» признан в России террористической организацией и запрещен.