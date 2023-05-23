Создатели «ЧБД?» рассказали подробности о переезде на VK

Создатели «Что было дальше?» снимали первый после перерыва выпуск, еще не зная, что сменят площадку на VK. Об этом авторы шоу Максим и Дарья Морозовы рассказали в интервью РБК Life.
По их словам, предложение о переезде с YouTube на VK поступило резиденту Нурлану Сабурову в начале марта 2023 года.
«Он сразу написал об этом в общий чат команды: „Если интересно, то давайте встретимся, обсудим“. Мы решили сначала снять выпуск, так как он был запланирован, а потом встретиться, — сказал Максим. — Это было за день до съемки нового выпуска. Если посмотреть его, то там нет никаких отсылок к VK, потому что мы еще не знали, что сменим площадку».
Дарья отметила, что представители VK поняли, что съемки «ЧБД?» возобновились, когда увидели в соцсетях проекта сторис со ссылкой на покупку билетов на шоу. По словам Морозовых, решение о смене площадки участники «ЧБД?» и шоураннеры приняли сообща, кроме VK, никто не предлагал им сотрудничество.
«ЧБД?» выходило на ютуб-канале Labelcom с 7,5 млн подписчиков, последний выпуск на этой платформе датируется январем 2022 года. К концу года компанию Medium Quality, которая производит это и другие шоу, в том числе «Внутри Лапенко», «Контакты», «Я себя знаю!», приобрела VK. А в марте 2023 года стало известно, что «ЧБД?» вернется, но уже не на ютубе, а эксклюзивно в VK. В то же время старые выпуски шоу удалили с ютуба и перенесли на новую площадку проекта.
Первый выпуск «ЧБД?» на платформе «ВКонтакте» — с участием блогеров Богдана Лисевского и Хасбика — набрал более 77 млн просмотров. В соцсетях заговорили о возможных накрутках, создатели шоу заявили, что у них об этом информации нет.