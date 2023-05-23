Создатели «ЧБД?» рассказали подробности о переезде на VK

«ЧБД?» выходило на ютуб-канале Labelcom с 7,5 млн подписчиков, последний выпуск на этой платформе датируется январем 2022 года. К концу года компанию Medium Quality, которая производит это и другие шоу, в том числе «Внутри Лапенко», «Контакты», «Я себя знаю!», приобрела VK. А в марте 2023 года стало известно, что «ЧБД?» вернется, но уже не на ютубе, а эксклюзивно в VK. В то же время старые выпуски шоу удалили с ютуба и перенесли на новую площадку проекта.