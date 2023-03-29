Реклама
Новости

Новые выпуски шоу «Что было дальше?» выйдут эксклюзивно на «VK Видео»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:44

1 апреля на «VK Видео» после длительного перерыва эксклюзивно выйдут новые выпуски шоу «Что было дальше?». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Шоураннеры и создатели проекта Максим и Дарья Морозовы вместе с резидентами Нурланом Сабуровым, Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым снова будут слушать истории гостей и угадывать, что было дальше.

«Это значимое событие для платформы и для зрителей. Мы активно развиваем видеоконтент и запускаем большое количество новых проектов для самых разных аудиторий и пользовательских предпочтений. В самое ближайшее время на платформе появится целый ряд новых и уже завоевавших свою аудиторию программ», — отметил директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.

Никаких изменений в самих выпусках «ЧБД?» и в пристальном контроле за употреблением фразы «в общем и целом» не планируется, пишет VK. Слухи о закрытии или возвращении шоу появлялись в СМИ на протяжении года. Последним громким анонсом возвращения «ЧБД?» стало появление Сабурова на ютуб-канале «Плюшки».

19 декабря 2022 года стало известно, что VK выкупил студию Medium Quality, которая снимает шоу «Что было дальше?» и сериал «Внутри Лапенко». «Для Medium Quality это возможность развивать производство, после того как YouTube фактически закрыл монетизацию в РФ, а для VK — возможность привлечь новую аудиторию», — рассказал тогда собеседник «Коммерсанта».

расскажите друзьям
теги
Коммерсант
люди
Нурлан СабуровМаксим МорозовДарья МорозоваАлексей ЩербаковИлья МакаровНиколай Дуксин
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»