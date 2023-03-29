Новые выпуски шоу «Что было дальше?» выйдут эксклюзивно на «VK Видео»

«Это значимое событие для платформы и для зрителей. Мы активно развиваем видеоконтент и запускаем большое количество новых проектов для самых разных аудиторий и пользовательских предпочтений. В самое ближайшее время на платформе появится целый ряд новых и уже завоевавших свою аудиторию программ», — отметил директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.