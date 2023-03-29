Новые выпуски шоу «Что было дальше?» выйдут эксклюзивно на «VK Видео»

1 апреля на «VK Видео» после длительного перерыва эксклюзивно выйдут новые выпуски шоу «Что было дальше?». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Шоураннеры и создатели проекта Максим и Дарья Морозовы вместе с резидентами Нурланом Сабуровым, Алексеем Щербаковым, Тамби Масаевым, Ильей Макаровым и Эмиром Кашоковым снова будут слушать истории гостей и угадывать, что было дальше.
«Это значимое событие для платформы и для зрителей. Мы активно развиваем видеоконтент и запускаем большое количество новых проектов для самых разных аудиторий и пользовательских предпочтений. В самое ближайшее время на платформе появится целый ряд новых и уже завоевавших свою аудиторию программ», — отметил директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK Николай Дуксин.
Никаких изменений в самих выпусках «ЧБД?» и в пристальном контроле за употреблением фразы «в общем и целом» не планируется, пишет VK. Слухи о закрытии или возвращении шоу появлялись в СМИ на протяжении года. Последним громким анонсом возвращения «ЧБД?» стало появление Сабурова на ютуб-канале «Плюшки».
19 декабря 2022 года стало известно, что VK выкупил студию Medium Quality, которая снимает шоу «Что было дальше?» и сериал «Внутри Лапенко». «Для Medium Quality это возможность развивать производство, после того как YouTube фактически закрыл монетизацию в РФ, а для VK — возможность привлечь новую аудиторию», — рассказал тогда собеседник «Коммерсанта».