Netflix назначил Арнольда Шварцнеггера «директором по боевикам»

Netflix нанял Арнольда Шварценеггера на должность «директора по боевикам», говорится в ролике на канале стриминга.
В видео актер приезжает в штаб-квартиру корпорации в танке, размахивает мечом в кафетерии и критикует взрывы в невышедших проектах. «Никто не любит боевики больше меня. Именно поэтому я согласился на новую большую должность в качестве директора по боевикам в Netflix», — сказал он в видеоролике.
Затем Шварценеггер рассказывает о будущих экшн-фильмах Netflix: сиквеле «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» с Крисом Хемсвортом, новом сезоне «Ведьмака» с Генри Кэвиллом и «Каменном сердце» с Галь Гадот. Актер сопровождает кадры из фильмов комментариями, а также обещает работать круглосуточно и принести подписчикам стриминга «лучшие боевики на земле».
В ролике также показаны первые кадры телесериала «Фубар», где Шварценеггер играет главную роль. Премьера шпионского комедийного боевика состоится 25 мая. «Никто не знает боевики лучше меня, и никто не взрывает лучше Netflix», — добавил Шварценеггер.