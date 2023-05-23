Netflix назначил Арнольда Шварцнеггера «директором по боевикам»

В видео актер приезжает в штаб-квартиру корпорации в танке, размахивает мечом в кафетерии и критикует взрывы в невышедших проектах. «Никто не любит боевики больше меня. Именно поэтому я согласился на новую большую должность в качестве директора по боевикам в Netflix», — сказал он в видеоролике.