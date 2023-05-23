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Netflix назначил Арнольда Шварцнеггера «директором по боевикам»

Максим Саблин
Сегодня в 14:22

Netflix нанял Арнольда Шварценеггера на должность «директора по боевикам», говорится в ролике на канале стриминга.

В видео актер приезжает в штаб-квартиру корпорации в танке, размахивает мечом в кафетерии и критикует взрывы в невышедших проектах. «Никто не любит боевики больше меня. Именно поэтому я согласился на новую большую должность в качестве директора по боевикам в Netflix», — сказал он в видеоролике.

Затем Шварценеггер рассказывает о будущих экшн-фильмах Netflix: сиквеле «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» с Крисом Хемсвортом, новом сезоне «Ведьмака» с Генри Кэвиллом и «Каменном сердце» с Галь Гадот. Актер сопровождает кадры из фильмов комментариями, а также обещает работать круглосуточно и принести подписчикам стриминга «лучшие боевики на земле».

В ролике также показаны первые кадры телесериала «Фубар», где Шварценеггер играет главную роль. Премьера шпионского комедийного боевика состоится 25 мая. «Никто не знает боевики лучше меня, и никто не взрывает лучше Netflix», — добавил Шварценеггер.

Кстати, первый трейлер ленты «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2» вышел неделю назад. А для одной из батальных сцен в фильме Криса Хемсворта даже подожгли. Шварцнеггер бы одобрил!

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Генри КэвиллАрнольд ШварценеггерАрнольд ШварцнеггерКрис ХемсвортГаль Гадот
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