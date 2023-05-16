Вышел полноценный трейлер «Тайлера Рейка-2» с Крисом Хемсвортом

Netflix опубликовал полноценный трейлер боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2». Его премьера состоится на стриминге 16 июня.
По сюжету Тайлер Рейк снова отправится на спасательную операцию, после того как его чуть не убили в Бангладеше. «Едва пережив события первого фильма, Рейк возвращается в качестве австралийского наемника, которому поручено новое смертельно опасное задание — спасти семью безжалостного грузинского гангстера», — гласит синопсис проекта.
В первый части главный герой — наемник Тайлер Рейк — взялся за спасение сына осужденного индийского наркобарона, которого похитили преступники по другую сторону этой войны.
Роль наемника вновь исполнит Крис Хемсворт. К своим ролям также вернутся Сэмми Джонас Хини и Голшифте Фарахани.
Над грядущим фильмом работала команда оригинального проекта: режиссер Сэм Харгрейв снова руководил съемками, а за сценарий отвечал Джо Руссо («Мстители: Финал»).