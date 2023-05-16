Вышел полноценный трейлер «Тайлера Рейка-2» с Крисом Хемсвортом

По сюжету Тайлер Рейк снова отправится на спасательную операцию, после того как его чуть не убили в Бангладеше. «Едва пережив события первого фильма, Рейк возвращается в качестве австралийского наемника, которому поручено новое смертельно опасное задание — спасти семью безжалостного грузинского гангстера», — гласит синопсис проекта.