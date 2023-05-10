Криса Хемсворта подожгли ради экшн-сцены в «Тайлере Рейке-2»

Режиссер фильма «Тайлер Рейк: Операции по спасению-2» Сэм Харгрейв в интервью Empire рассказал, что съемочная группа по-настоящему подожгла Криса Хемсворта ради экшн-сцены. Она была снята одним кадром и длится 14 минут.
В сценарии боевика драка после побега из тюрьмы названа «самой безумной в истории кино». При этом, как сказал режиссер, Хемсворта не подменял дублер и актер сам выполнял трюки на площадке, в том числе тот, где в его героя прилетает бутылка с зажигательной смесью и ему приходится бить соперников горящей рукой. Специально для съемок сцены актеру сшили несколько комплектов многослойной одежды, защищающей от ожогов.
«Я не мог упустить шанс увидеть, как горящий Крис Хемсворт выбивает дерьмо из толпы заключенных под падающим снегом, — говорит Харгрейв в интервью Empire. — И снимаю шляпу перед Крисом. Огонь был не нарисованным, и ему приходилось повторять сцену раз за разом. Я знаю не так много людей, не говоря уже о крупных голливудских звездах, которые бы позволили поджечь себя в кадре».
«У нас было заготовлено для него несколько курток, каждая с несколькими слоями, — объяснил постановщик. — Мы подожгли Криса Хемсворта, и он весь вечер бил людей. Это было просто невероятно».
Часть этой сцены можно увидеть в тизере «Тайлера Рейка-2» после первых 60 секунд. Релиз фильма случится на Netflix 16 июня.