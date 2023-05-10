Криса Хемсворта подожгли ради экшн-сцены в «Тайлере Рейке-2»

«Я не мог упустить шанс увидеть, как горящий Крис Хемсворт выбивает дерьмо из толпы заключенных под падающим снегом, — говорит Харгрейв в интервью Empire. — И снимаю шляпу перед Крисом. Огонь был не нарисованным, и ему приходилось повторять сцену раз за разом. Я знаю не так много людей, не говоря уже о крупных голливудских звездах, которые бы позволили поджечь себя в кадре».