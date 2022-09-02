UnionPay ограничила работу с российскими банками, которые находятся под санкциями

Китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, против которых западные страны ввели санкции. Об этом пишет РБК со сслыкой на источники в банках и на платежном рынке.

Теперь картой UnionPay, выданной иностранным банком, нельзя расплатиться в магазинах с POS-терминалами банков под санкциями. Предположительно, такая мера была введена из‑за страха вторичных санкций.

«UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay», — рассказал источник РБК на платежном рынке.

По словам экспертов, оборот иностранных карт с UnionPay в России не такой значительный, чтобы можно было говорить о каких‑либо существенных потерях и массовом переходе продавцов на терминалы других эквайеров.

Такими картами пользуются в основном только китайские туристы, отмечает агентство. Решение отразится скорее на них, чем на портфеле эквайринга в России.

После начала российской спецоперации на Украине Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт. Ими по-прежнему можно расплачиваться внутри страны, но за рубежом никакие транзакции по таким картам недоступны.

UnionPay стала единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России. Официально компания не объявляла об ограничениях работы с санкционными банками, но в апреле стало известно, что такие банки больше не могут выпускать карты на базе UnionPay.

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