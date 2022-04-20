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Российские банки, попавшие под санкции, больше не смогут выпускать карты UnionPay

Виктория Шанина
Сегодня в 22:45

Китайская платежная система UnionPay откажется от сотрудничества с российскими банками, которые попали под блокирующие санкции, из‑за опасений попасть под ограничения Евросоюза. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в пяти крупных банках.

Речь идет, в частности, о подсанкционных «Сбере», Альфа-банке, «Открытии», ВТБ и Промсвязьбанке.

Три собеседника РБК заявили, что эти банки не смогут выпускать карты UnionPay из‑за опасений платежной системы. Еще два источника — что компания поставила переговоры на паузу без объяснения причин.

«Проект пока временно на паузе, официально не подтверждают связь именно с санкциями, говорят, что на паузе до дальнейших распоряжений», — заявил один из источников издания.

Вместе с тем, Совкомбанк планировал начать выпуск карты «Халва» на основе UnionPay. Однако этих планов банк отказался, так как «использование любых карт подсанкционных банков за границей бесперспективно», сказал источник РБК на платежном рынке.

«Он уточнил, что банки из стран, которые ввели санкции в отношении российских кредитных организаций, не обслуживают их карты вне зависимости от платежной системы», — пишет РБК.

Против России ввели пакет жестких санкций после начала «военной операции» на Украине. В частности, 10 марта международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт. Карты российских банков, выпущенные этими системами, больше не принимаются к оплате за границей и в зарубежных онлайн-магазинах.

Сейчас в России продолжает работу отечественная платежная система «Мир», а также выпущенные ранее карты китайской UnionPay, функционирующей в 180 странах мира.

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