Мишель Родригес не хочет сниматься в спин-оффах «Форсажа»

Мишель Родригес, известная по роли Летти Ортис в фильмах франшизы «Форсаж», не собирается сниматься в спин-оффах. Об этом актриса рассказала Variety.
«Ты передаешь эстафету дальше, занимая заднее сиденье. Едешь как пассажир. Когда приходит следующее поколение, вам нужно это сделать. Это единственный способ позволить им определить будущее», — заявила Родригес.
Незадолго до этого появилась новость, что Вин Дизель работает над продолжениями фильмов про автогонки, среди которых есть и фильм с женским персонажем в главной роли. «Я стал разрабатывать женский спин-офф в 2017 году вместе с другими ответвлениями, и чем быстрее я закончу финал, тем быстрее я смогу запустить все спин-оффы», — сказал актер и продюсер франшизы.
«Форсаж-10» заработал 318,9 млн долларов по всему миру — это второй лучший старт среди картин в 2023 году. При этом сборы в Северной Америке далеко не самые впечатляющие, а вот в международном прокате — высокие, особенно в Китае.