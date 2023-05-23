Мишель Родригес не хочет сниматься в спин-оффах «Форсажа»

Незадолго до этого появилась новость, что Вин Дизель работает над продолжениями фильмов про автогонки, среди которых есть и фильм с женским персонажем в главной роли. «Я стал разрабатывать женский спин-офф в 2017 году вместе с другими ответвлениями, и чем быстрее я закончу финал, тем быстрее я смогу запустить все спин-оффы», — сказал актер и продюсер франшизы.