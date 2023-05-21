«Форсаж-10» заработал 318,9 млн долларов. Это второй лучший старт в 2023-м

«Форсаж-10» стал первой частью заключительного фильма серии. Картина рассказывает о семье Доминика, которая сталкивается с «самым серьезным противником». По сюжету Данте был свидетелем смерти своего отца, которого в пятом «Форсаже» застрелил агент DSS Люк Хоббс, и 12 лет разрабатывал план, чтобы заставить главного героя заплатить самую высокую цену.