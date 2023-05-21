«Форсаж-10» заработал 318,9 млн долларов. Это второй лучший старт в 2023-м

«Форсаж-10» заработал 318,9 млн долларов по всему миру. Лучше очередной ленты про гонки в этом году стартовал мультфильм «Братья Супер Марио в кино», сообщает The Hollywood Reporter.
В Северной Америке «Форсаж-10» заработал всего 67,5 млн долларов, в то время как международный прокат показал огромные 251,4 млн. «Форсаж-10» — один из немногих недавних голливудских фильмов, получивших резонанс в Китае, где его сборы составили 78,3 млн, отметило издание.
Сборы в Северной Америке показали худший результат со времен «Токийского дрифта». Предыдущая часть дебютировала в США с 70 млн долларов в 2021 году, когда пандемия все еще представляла серьезную проблему.
«Форсаж-10» стал первой частью заключительного фильма серии. Картина рассказывает о семье Доминика, которая сталкивается с «самым серьезным противником». По сюжету Данте был свидетелем смерти своего отца, которого в пятом «Форсаже» застрелил агент DSS Люк Хоббс, и 12 лет разрабатывал план, чтобы заставить главного героя заплатить самую высокую цену.
В картине снялись Вин Дизель, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Сун Кан, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтем и другие. Режиссером выступил Луи Летерье, известный по лентам «Невероятный Халк» и «Перевозчик-2».