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Вин Дизель уже работает на спин-оффами «Форсажа»

Максим Саблин
Сегодня в 11:09

Актер и продюсер «Форсажей» Вин Дизель рассказал Variety, что спин-оффы франшизы уже находятся в работе. В том числе он собирается выпустить фильм с женским персонажем в главной роли.

«Я стал разрабатывать женский спин-офф в 2017 году вместе с другими ответвлениями, и чем быстрее я закончу финал, тем быстрее я смогу запустить все спин-оффы», — сказал он в субботу на вечеринке Charlize Theron Africa Outreach Project.

Дизель признался, что было нелегко держать возвращение персонажей Жизель (Галь Гадот) и Люка Хоббса (Дуэйн Джонсон) в секрете: «Я так рад, что они вернулись домой, и еще больше рад увидеть реакцию фанатов, увидеть, как это радует людей».

Также актер подтвердил, что Гадот могла вернуться в франшизу и раньше: «Мы сняли много материала для других фильмов, которые для их финала не подошли. Передавать эстафету [от персонажа к персонажу] очень непросто. Желая поместить актера в фильм, ты не должен забывать и об эмоциональном состоянии зрителей в его финале. Нельзя просто бросать людей на экран».

В интервью 12 мая на премьере в Риме Дизель рассказал, что финал может быть разбит на три фильма. «Посмотрите, сколько в фильме персонажей и великих талантов. Я никак не могу впихнуть их только в два фильма, разве что они все появятся на пять секунд. Эти персонажи привлекательны, и мы должны увидеть от них больше».

Между тем, «Форсаж-10» стартовал в мировом прокате с кассой в 318,9 млн долларов в первые выходные — это второй лучший старт в 2023 году после «Супербратья Марио. Фильм». Однако на домашнем рынке новый фильм собрал скромные 67,5 млн долларов.

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Галь ГадотДуэйн Джонсон
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