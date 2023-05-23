Вин Дизель уже работает на спин-оффами «Форсажа»

В интервью 12 мая на премьере в Риме Дизель рассказал, что финал может быть разбит на три фильма. «Посмотрите, сколько в фильме персонажей и великих талантов. Я никак не могу впихнуть их только в два фильма, разве что они все появятся на пять секунд. Эти персонажи привлекательны, и мы должны увидеть от них больше».