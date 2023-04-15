Штат Монтана принял закон о запрете TikTok

Закон запрещает магазинам приложений предлагать пользователям TikTok, но не запрещает использовать его тем, у кого уже есть приложение. За его нарушение будет грозить штраф до 10 тыс. долларов. Таким образом Монтана стала первым штатом, который пошел на такие радикальные меры.