Штат Монтана принял закон о запрете TikTok

Палата представителей штата Монтана приняла законопроект, запрещающий работу TikTok. Об этом сообщает Politico.
За законопроект проголосовали 54 члена палаты. Против выступили 43 депутата. Проект вступит в силу после подписания губернатором Грегом Джанфорте. Однако политик пока не дал четкого ответа, планирует ли он подписать этот закон.
Закон запрещает магазинам приложений предлагать пользователям TikTok, но не запрещает использовать его тем, у кого уже есть приложение. За его нарушение будет грозить штраф до 10 тыс. долларов. Таким образом Монтана стала первым штатом, который пошел на такие радикальные меры.
Этот законопроект пошел дальше остальных запретов, введенных в уже почти половине штатов, включая Монтану. Ранее было запрещено скачивать приложение и пользоваться им на устройствах, принадлежащих правительству.
В марте президент США Джо Байден заявил, что приложению грозит федеральный запрет. А глава ФБР Кристофер Рэй говорил, что соцсеть представляет потенциальную угрозу для страны.