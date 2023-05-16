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Кантемир Балагов вернется к работе в кино

Максим Саблин
Сегодня в 12:52

Режиссер Кантемир Балагов написал новый сценарий на английском языке и может заняться съемками нового фильма уже в этом году, рассказал продюсер Александр Роднянский* в эфире телеканала «Дождь»*. Месяц назад Балагов утверждал, что уходит из кино.

«Кантемир Балагов будет, конечно, [работать] режиссером, и он работает над своим следующим фильмом. Я был удивлен эмоциональной реакции такого количества СМИ, которые решили откликнуться на эмоциональное высказывание талантливого молодого режиссера, прореагировавшего на один из сюжетов, связанных с развитием фильма», — пояснил Роднянский.

Балагов в США написал «замечательный англоязычный сценарий», продолжил продюсер. «Я им занимаюсь детально и надеюсь, Кантемир в этом году начнет работать над этой картиной», — сказал продюсер.

Месяц назад в своем твиттере Балагов написал: «Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно». После этого он удалил соцсети.

Карьера Кантемира Балагова началась после выпуска из мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его первый фильм «Теснота» получил приз «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 2017 года.

Его следующая картина «Дылда» также была удостоена «Особого взгляда» на Каннском кинофестивале 2019 года, а сам россиянин получил награду за лучшую режиссуру. Этот фильм также был отправлен от России на «Оскар» и попал в шорт-лист, но победить там не сумел.

В 2021 году стало известно, что он снимет пилотный эпизод сериала «Одни из нас». Позже он покинул проект из‑за творческих разногласий, но, по его словам, 40 процентов отснятого материала попали в первую серию.

В октябре 2022 года стало известно, что Балагов приступил к съемкам своего англоязычного дебюта — полнометражного фильма «Butterfly Jam». Продюсерами фильма выступят Ари Астер («Солнцестояние»), Ларс Кнудсен («Все страхи Бо») и Александр Роднянский.

* Российские власти считают их иностранными агентами.

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