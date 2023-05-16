Mash: Блогер Некоглай написал заявление на избивших его полицейских

«Начали забивать меня просто как собаку. Меня лупили ногами, руками <…> они прыгали на мне, я разговаривал с ними, говорил с ними — что вы хотите, кричал, что извинюсь. Они били меня на протяжении 20 минут, я все это время кричал», — говорил блогер позже в видео. За прекращение побоев он обещал полицейским по миллиону рублей, а также публично поддержать военную операцию, но это их не остановило.