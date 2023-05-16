Mash: Блогер Некоглай написал заявление на избивших его полицейских

Блогер Некоглай написал заявление в Следственный комитет на избивших его полицейских, узналтелеграм-канал Mash. Блогер требует их наказать, а также вернуть ему конфискованную одежду, айфон и деньги.
Как написал телеграм-канал, СК начал проверку по заявлению, устанавливает всех сотрудников, что контактировали с Некоглаем. Если факты издевательств подтвердятся — будет уголовка и наказание за превышение должностных полномочий.
Кроме этого блогер попросил вернуть ему изъятые при задержании iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, кофту Dior, 25 тысяч рублей наличными и ободок с ушками. Он хочет, чтобы всё это прислали ему в Молдову.
24 ноября Некоглай был выдворен из России за нарушение миграционных правил. По словам Некоглая, он был задержан за нарушение миграционного законодательства после публикации видео, в котором он изображал российского солдата, отбрасывающего от себя гранаты. Именно его он считает поводом для административного преследования.
Полиция задержала его 9 ноября после суда о его выдворении из России, рассказал блогер. В ОВД Пресненского района Москвы сотрудники сначала «закрыли его в КПЗ», а потом предложили записать видео с извинениями за пародию. Как утверждал молдаванин, в ответ на отказ его отвели в кабинет на 4 этаж, где один из сотрудников пнул его в грудь.
«Начали забивать меня просто как собаку. Меня лупили ногами, руками <…> они прыгали на мне, я разговаривал с ними, говорил с ними — что вы хотите, кричал, что извинюсь. Они били меня на протяжении 20 минут, я все это время кричал», — говорил блогер позже в видео. За прекращение побоев он обещал полицейским по миллиону рублей, а также публично поддержать военную операцию, но это их не остановило.
По словам Некоглая, его избиение сняли на телефон. В это время, говорил он, с него сняли всю одежду и приказали «присесть» на литровую бутылку «Кока-колы». Несмотря на его отказ, продолжил блогер, полицейские пытались сами запихнуть бутылку ему в анус в течение 20 минут, и всё это время били его по голове и душили.
«Они предложил мне засунуть эту бутылку в жопу себе самому. Я сделал вид, что я это сделал», — вспомнил Некоглай. Затем полицейские приказали встать на колени и извиниться на камеру.
«Весь пол в моей крови, весь пол в моей блевотине. Я блевал от стресса, от шока, от ударов по почкам, по животу. У меня вся голова была окровавлена от ударов по затылку, я царапался об шкаф, я был весь изрезан», — заявил блогер. После этого полицейские принесли триммер, бритву и ножницы и начали брить ему голову. Он сказал, что сначала ему рвали волосы, а потом обрили «как собаку».
Позднее Некоглай опубликовал справку из травмпункта. В ней говорилось о «множественных гематомах, ссадинах волосистой части головы, лица, шеи, верхних и нижних конечностей».