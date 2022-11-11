Суд постановил депортировать Некоглая. В сети появилось видео, где он, бритый наголо, извиняется

Еще через день, 9 ноября, полиция задержала Некоглая в Москве под предлогом, что у него не оказалось с собой паспорта, — до выяснения личности. Вечером того же числа суд принял решение об экстрадиции блогера, в качестве формальной причины указав нарушение миграционного законодательства.