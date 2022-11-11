Суд постановил депортировать Некоглая. В сети появилось видео, где он, бритый наголо, извиняется

Блогера признали виновным в нарушении части 3.1 статьи 18.8 КоАП — «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда». Подсудимый — гражданин Молдавии.
На заседании Некоглай отказался поддержать жалобу своих адвокатов о незаконности его выдворения. Он заявил, что раскаивается и испытывает стыд за создание пародийного ролика.
«Я просто хочу домой. <…> Можно меня депортируют быстрее, я не хочу ждать, я хочу домой. Мне правда стыдно, я правда каюсь», — сказал блогер со слезами на глазах.
Как именно он нарушил миграционное законодательство и как обвинения в нарушении правил въезда связаны с пародийным роликом, не уточняется.
Некоглай появился на заседании по видеосвязи и обритым налысо. По словам Mash, его побрили в центре для мигрантов. В таком же виде блогер предстал в видео с извинениями, которое распространилось в соцсетях.
7 ноября Некоглай спародировал популярное в последнее время видео с российским солдатом. Находясь в окопе, военный откинул две гранаты, которые сбрасывали на него с дрона. По данным «МК», солдат выжил.
Некоглай повторил действия военного, находясь дома на ковре. Ролик он сопроводил песней «Rasputin», которую обычно используют в тиктоках про «крутых русских».
На следующий день глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала пожаловаться в Генпрокуратуру на видео блогера. Она усмотрела в нем нарушение уголовной статьи о дискредитации армии, а автора ролика назвала «выродком», который «глумится над подвигом нашего солдата».
Еще через день, 9 ноября, полиция задержала Некоглая в Москве под предлогом, что у него не оказалось с собой паспорта, — до выяснения личности. Вечером того же числа суд принял решение об экстрадиции блогера, в качестве формальной причины указав нарушение миграционного законодательства.