Блогера Некоглая депортировали из России

Блогер Некоглай, который снял пародию на российского военного, выдворен из России за нарушение миграционных правил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ночью Некоглай вылетел из Москвы. Куда именно, не уточняется. Блогер, чье настоящее имя Николай Лебедев, — гражданин Молдавии.
7 ноября Некоглай спародировал вирусное видео с российским солдатом. Свой ролик он сопроводил песней «Rasputin», которую обычно используют в тиктоках про «крутых русских».
На следующий день глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пообещала пожаловаться в Генпрокуратуру на видео блогера. Она усмотрела в нем нарушение уголовной статьи о дискредитации армии, а автора ролика назвала «выродком», который «глумится над подвигом нашего солдата».
Еще через день, 9 ноября, полиция задержала Некоглая в Москве под предлогом, что у него не оказалось с собой паспорта, — до выяснения личности. Вечером того же числа суд принял решение об экстрадиции блогера, в качестве причины указав нарушение миграционного законодательства.
11 ноября Мосгорсуд признал законным решение о принудительной депортации Некоглая. На заседании он, обритый налысо, появился по видеосвязи из центра для мигрантов. Молодой человек отказался поддержать жалобу своих адвокатов, заявил, что раскаивается, и со слезами на глазах попросил депортировать его побыстрее. В тот же день появилось видео с извинениями Некоглая, в котором некоторые усмотрели следы побоев на лице блогера.