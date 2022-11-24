Блогера Некоглая депортировали из России

11 ноября Мосгорсуд признал законным решение о принудительной депортации Некоглая. На заседании он, обритый налысо, появился по видеосвязи из центра для мигрантов. Молодой человек отказался поддержать жалобу своих адвокатов, заявил, что раскаивается, и со слезами на глазах попросил депортировать его побыстрее. В тот же день появилось видео с извинениями Некоглая, в котором некоторые усмотрели следы побоев на лице блогера.