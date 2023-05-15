14-й сезон «Арчера» станет последним для сериала

Шоу уже давно стало одним из ключевых в комедийной линейке FX. Первоначально он дебютировал на канале в 2009 году. За время в эфире «Арчер» получил десять номинаций на премию «Эмми» и четыре победы, в том числе одну как лучший анимационный сериал 2016 года.