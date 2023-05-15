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14-й сезон «Арчера» станет последним для сериала

Максим Саблин
Сегодня в 18:03

Комедийный мультсериал «Арчер» закончится после 14-го сезона, объявил американский телеканал FX. Новый сезон появится в эфире с 30 августа.

«Считайте это кругом почета», — говорится в посте канала в твиттере. Ранее телесеть не говорила о планах снимать 14-й сезон.

Согласно официальному описанию нового сезона, «Арчер и агентство начинают работу под началом Ланы. Ее цель — заработать деньги и одновременно сделать мир лучше, но она быстро понимает, что управлять шпионским агентством не так‑то просто».

Шоу уже давно стало одним из ключевых в комедийной линейке FX. Первоначально он дебютировал на канале в 2009 году. За время в эфире «Арчер» получил десять номинаций на премию «Эмми» и четыре победы, в том числе одну как лучший анимационный сериал 2016 года.

Из других летних премьер FX можно назвать 16-й сезон «В Филадельфии всегда солнечно» (он начнется 7 июня), продолжение «Медведя» (22 июня) и 5-й сезон «Чем мы заняты в тени» (13 июля).

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