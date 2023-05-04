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В трейлере нового сезона «В Филадельфии всегда солнечно» появились Брайан Крэнстон и Аарон Пол

Семён Гудошников
Сегодня в 13:01

Авторы «В Филадельфии всегда солнечно» показали трейлер 16-го сезона шоу. В новом сезоне создатели обещают столкнуть героев с инфляцией, отношениями США и России, гендерным равенством и товарами от селебрити.

К тому же в сериале Мак попробует победить аллергию и познакомится со свиданиями в сети, Чарли встретит сестер, которых очень давно не видел, Ди поучаствует в атлетическом соревновании, Франк вернет себе свое ружье, а Деннис займется ментальным здоровьем.

Кроме этого, трейлер обещает камео Брайана Крэнстона и Аарона Пола. Дуэт актеров из «Во все тяжкие» появляется в очень темной машине, в которой чем‑то неприятно пахнет.

Первые две серии 16-го сезона выйдут уже 7 июня. Тем временем авторы даже не думают останавливаться: производство самого длинного ситкома американского ТВ заранее заказали сразу до 18-го сезона еще в 2020-м.

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Брайан КрэнстонАарон Пол
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