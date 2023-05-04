В трейлере нового сезона «В Филадельфии всегда солнечно» появились Брайан Крэнстон и Аарон Пол

К тому же в сериале Мак попробует победить аллергию и познакомится со свиданиями в сети, Чарли встретит сестер, которых очень давно не видел, Ди поучаствует в атлетическом соревновании, Франк вернет себе свое ружье, а Деннис займется ментальным здоровьем.