Новый сезон «Медведя» выйдет 22 июня

Сериал продолжит историю о сотрудниках чикагского ресторана «The Bear» и его шеф-поваре Карми Берзатто, которого играет Джереми Аллен Уайт. Кроме него в проекте участвуют Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).