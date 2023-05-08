Новый сезон «Медведя» выйдет 22 июня

Продолжение сериала «Медведь» выйдет на Hulu 22 июня, анонсировал американский телеканал FX. Все 10 серий появятся на стриминге одновременно.
Сериал продолжит историю о сотрудниках чикагского ресторана «The Bear» и его шеф-поваре Карми Берзатто, которого играет Джереми Аллен Уайт. Кроме него в проекте участвуют Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).
Первый сезон ресторанного драмеди остается одним из самхы высокооцененных сериалов на Rotten Tomatoes с рейтингом в 100%.
Недавно стало известно, что во втором сезоне к касту присоединится Боб Оденкирк в эпизодической роли.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям