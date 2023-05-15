Tenacious D выпустили первый за пять лет трек «Video Games»

«Речь идет о взрослении и оставлении детских забот позади… но затем осознании того, что видеоигры — это нечто большее, чем просто бессмысленные игрушки. На самом деле они могут быть истинным выражением грандиозных идей, которым место в пантеоне великих произведений искусства», — рассказали музыканты о своем релизе.