Tenacious D выпустили первый за пять лет трек «Video Games»

Ролик сняла творческая группа Oney Plays, в состав которой входят сорежиссеры Адам Палоян («Губка Боб Квадратные Штаны») и Крис О’Нил (шоу «Цианид и Счастье»). В нем Блэк и Гэсс изображены в виде персонажей различных видеоигр: Sonic the Hedgehog, Red Dead Redemption, Street Fighter, Super Mario Bros., God of War, Fallout 4, Tomb Raider.
«Речь идет о взрослении и оставлении детских забот позади… но затем осознании того, что видеоигры — это нечто большее, чем просто бессмысленные игрушки. На самом деле они могут быть истинным выражением грандиозных идей, которым место в пантеоне великих произведений искусства», — рассказали музыканты о своем релизе.
Ранее Джек Блэк выпустил клип на песню «Peaches» из мультфильма «Супербратья Марио. Фильм». В ролике Блэк, который озвучивает Боузера, одет в блестящий зеленый костюм с красным головным убором.
После этого Universal официально объявила о планах отправить песню «Peaches» из мультфильма «Супербратья Марио. Фильм» на «Оскар». В композиции Боузер признается в трепетных, но безответных чувствах к принцессе Пич.